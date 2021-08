A lo largo de este sábado se jugaron las rondas finales en todas las categorías del Festival Master de Voleibol que recibió la última jornada comenzando desde muy temprana hora primero con las semifinales y después con las finales para decretar a todos los campeones en las diferentes categorías. La Unidad Rodolfo Reyna Soto, el Gimnasio Olímpico del IDEA y la Isla San Marcos fueron las sedes de estos encuentros.

En la categoría Master Femenil hubo varias divisiones como casi en todas las categorías. En la A, el IMSS se proclamó campeón venciendo 25-15 Y 25-20 a Rookies de Tijuana, el tercer puesto fue para Agua Guayaba Chihuahua. En la B, Los Reyes Michoacán superaron por doble 25-20 a Revolución Sonora, mientras que Zacatecas completó el podio. En la categoría Golden, en la liga A, Tazz Morelos ganó la final 21-25, 25-23 y 15-6 a Los Reyes Michoacán, Delta MX se llevó el tercer escalón. En la B, Leones Guanajuato venció 25-22 y 25-19 a Delicias Chihuahua, el tercer puesto fue para Marchabel San Luis. En la C, el campeón fue Baco Nuevo León que triunfó 17-25, 26-24 y 15-10 sobre Coliman Colima. Sección 21 Nuevo León obtuvo el bronce y en la D, Amor y Paz Veracruz obtuvo el primer sitio venciendo 25-19 y 25-13 a Yara Raymon Sinaloa, Bachichas Veracruz consiguió el tercer lugar.

Para la categoría Platinos en la liga A, Marlop Jalisco obtuvo la victoria al superar 25-12 y 25-19 a Aguacates el 10, Fuerza Platino Michoacán se llevó el tercer lugar. En la B, Palmeras Colima fue el campeón venciendo 25-15 y 25-21 a Apatzingá; Amigas Platino Estado de México completó el podio. En la C, El Salto Durango levantó el trofeo al vencer 25-13 y 25-10 a Leonardo GG Colima, Cabañas el Manantial ganó el tercer sitio y en la D Star Platino Durango obtuvo el oro al vencer por doble 25-18 a Panteras Irapuato, Amigas IPN consiguió el tercer lugar.

En la categoría Diamante, Olimpia Durango ganó el primer puesto superando por doble 25-10 a Fussion Jalisco, Diamante CDMX se llevó la medalla de bronce. En la categoría Zafiro, Arcoíris Jalisco fue el mejor equipo venciendo 19-25, 25-17 y 15-11 a Ediciones Cuellar Jalisco; Minis Colima obtuvo el tercer lugar. Para la categoría Diamante B, Aguamarina ganó la final 23-25, 25-15 y 16-14 a Gaviotas Jalisco y Educadoras Guanajuato el tercer puesto. En la Máster Varonil A, Virtus Nezayork Guanajuato se proclamó campeón venciendo 25-17 y 25-18 a Monterrey, Revolución Morelos fue el tercer lugar. En la B, Fénix Guerrero obtuvo el campeonato superando 23-25, 25-21 y 15-12 a ENEF Michoacán, Leones Mazatlán completó los tres primeros puestos

Por último, llegaron las categorías Senior. En la A, Tlacuaches Querétaro obtuvo el primer puesto al ganar la final 25-10 y 27-25 a Eston Jalisco, Forza UNAM fue el tercer lugar. En la B Polillas Tamaulipas venció 25-22 y 25-12 a Rucos Jalisco para llevarse el título y Phoenix Mazatlán consiguió el tercer puesto, cabe señalar que Leyendas Aguascalientes se llevó el cuarto sitio, siendo el mejor equipo local de todo el torneo. Para finalizar, en la Plus, UDA Nuevo León fue el último campeón superando por doble 27-25 a Familia Estado de México con Faraones Tulancingo Hidalgo como tercer sitio.