Los cambios de Jennifer Lawrence

Fernando Toledo Agencia Reforma

CDMX. – La actriz Jennifer Lawrence, quien conquistó al público con su belleza natural, vuelve al centro de la conversación por unas fotografías para la revista The Cut que han desatado especulaciones sobre posibles retoques estéticos.

Detrás de la polémica aparece una tendencia entre las celebridades: conservar la juventud, incluso mediante procedimientos quirúrgicos.

La ganadora del Óscar presumía una apariencia fresca y alejada de la perfección artificial. Sin embargo, sus recientes fotografías han provocado una tormenta en redes sociales.

¿Qué le pasó al rostro de la protagonista de Los Juegos del Hambre? Las imágenes, captadas por Bryce Anderson, muestran a Lawrence con facciones más marcadas, ojos más abiertos y rasgos diferentes.

Entre las posibles intervenciones destacan la blefaroplastia, cirugía para modificar los párpados superiores, y un levantamiento de cejas, según especialistas consultados.

En su entrevista con The Cut, reconoció haberse sometido a una elevación de busto después de su segundo embarazo y expresó su deseo de seguir sintiéndose atractiva.

En septiembre, durante una conversación con Vogue, confesó que utiliza pequeñas dosis de baby bótox, aplicación moderada de toxina botulínica para suavizar las líneas de expresión sin eliminar la movilidad facial.

«Lo verdaderamente revelador es que, a sus 36 años, una mujer con un Óscar, una carrera consolidada y una belleza reconocida todavía tenga que enfrentarse al escrutinio público por la manera en que decide presentarse ante el mundo», opinó la experta en imagen Mónica Bravo.