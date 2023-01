Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En diciembre y enero aumenta la demanda de animales que fungirán como regalo de Santa Claus o Reyes Magos pero en febrero y marzo estos son abandonados regularmente, de acuerdo con la directora de Agrupaciones por los Animales de México AC (Apasdem), Susana Cruz.

Los animales, como los seres humanos, no son un objeto ni juguetes, por lo tanto regalarlos en estas fiestas a los niños se trata de un acto egoísta, dijo.

Entre los animales más requeridos están los perros y gatos, así como peces, conejos, cuyos, iguanas y otros animales que pueden terminar abandonados en las calles, maltratados o muertos debido a que no les brindaron el cuidado necesario.

Es común que los reptiles mueran sin que nadie lo advierta durante días, que a los peces se les remplace con tanta facilidad como si no importaran, refirió.

«El regalo de Navidad termina abandonado, por febrero y marzo comienzan a quererlos dar en adopción, si nos los pueden dejar (preguntan), si no conocemos un refugio, que ya lo lanzaron a la calle, que ya lo tienen en la azotea. No nada más perros y gatos, también conejos, ratones, hámsters», detalló.

En estas fechas también aumenta el número de animales adultos que son abandonados, pues se busca reemplazarlos por cachorros con el Año Nuevo, como si fueran de desuso, mencionó.

Señaló que tener un animal debe ser una acción pensada, primero los adultos deben ser conscientes que si bien el niño o la niña van a cuidarlo unos días, lo más probable es que al paso de la emoción sean ellos quienes terminen atendiéndolo y que va a crecer.

Un animal requiere de un espacio adecuado, que esté limpio, de dinero para llevarlo al veterinario y procurar que esté bien emocionalmente.

Antes de adquirirlo, hay que cuestionarse qué se va a hacer con el animal de compañía cuando vayamos de vacaciones, si se tienen que mudar, a quién se le encargará al salir al trabajo, que al llegar de laborar aunque se esté muy cansado hay que darle atención.

Tener un animal de compañía es una responsabilidad que, de acuerdo como se tome, será adquirida por las infancias, pues eso de desechar como si se tratara de un objeto traspasa a otros ámbitos como al abandono de ancianos o personas con discapacidad, dijo.

Cruz recomendó que en lugar de animales se regalen en estas fechas peluches que los emulen.