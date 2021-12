Félix Zapata Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El DT del Tri cerró un año complicado tras las tres derrotas ante Estados Unidos, en la Concacaf Nations League, Copa Oro y Eliminatorias; pero también con la urgencia de tener a sus dirigidos en óptimas condiciones.

Futbolistas como Jesús «Tecatito» Corona y Héctor Herrera están lejos de su mejor nivel luego que juegan muy poco con el Porto y el Atlético de Madrid.

Corona ha perdido el protagonismo mientras que Herrera está casi borrado por su DT en el Atlético de Madrid, Diego Simeone, justo cuando le restan 6 meses de contrato.

No será lo único que pedirá el «Tata» a Santa Clos, pues también querrá tener un cierre de Eliminatorias más tranquilo y que no aparezca más el grito homofóbico, ese que le ha acarreado multas y partidos oficiales a puerta cerrada, tal y como sucederá con los dos primeros juegos en territorio mexicano, ante Costa Rica y Panamá. El primero programado para el 30 de enero y el segundo para el 2 de febrero.

Y por no dejar, Martino también incluirá llegar al ansiado quinto partido, por lo que en su lista pedirá un rival accesible en Octavos del Mundial de Qatar, certamen se jugará a finales de año, del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

