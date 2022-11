José de Jesús López de Lara

Ahora fue en la Región Altos Norte de Jalisco donde se vivieron horas de terror, luego que policías estatales fueron atacados por sicarios del CJNG en los municipios de Teocaltiche y Encarnación de Díaz, que dejó como saldo dos delincuentes abatidos.

EN MESON DE LOS SAUCES.- Todo inició a las 17:40 horas del sábado, cuando policías estatales de Jalisco que se encontraban realizando patrullajes de vigilancia en el poblado Mesón de los Sauces, municipio de Encarnación de Díaz, se toparon con un grupo de sicarios que viajaban en tres camionetas.

Los integrantes de la delincuencia organizada atacaron a balazos a los policías estatales y luego escaparon, lo que provocó una persecución que concluyó en un camino de terracería donde se registró un segundo enfrentamiento, en el cual fueron abatidos dos sicarios.

En ese lugar se hizo el aseguramiento de una camioneta donde viajaban los agresores, además de equipo táctico y armas de fuego largas.

EN TEOCALTICHE.- A raíz de este hecho violento, se implementó un operativo en búsqueda de los demás agresores, en el que intervinieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de Jalisco y policías estatales.

Posteriormente, a las 18:40 horas, cuando un convoy de patrullas de la Policía Estatal se desplazaba por la carretera que conduce al municipio de Teocaltiche, Jalisco, fueron atacados a balazos y con explosivos que les arrojaron con unos drones.

Los agresores escaparon hacia la carretera San Juan de los Lagos-Jalostotitlán, donde se detectó un narco bloqueo con un vehículo que incendiaron previamente.

BLINDAN AGUASCALIENTES.- Por su parte, policías estatales de Aguascalientes del Grupo de Operaciones Especiales, reforzaron la vigilancia en los límites con el estado de Jalisco, donde se intensificaron los patrullajes por terracerías, brechas y carreteras.

De igual forma, se colocaron retenes en la carretera estatal No. 36 que conduce al poblado Bajío de San José, así como en la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, además de la Puerta de Acceso Sur, ubicada en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado de Peñuelas y la Puerta de Acceso Oriente, ubicada en la carretera federal No. 70, a la altura del municipio de El Llano.