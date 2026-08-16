Dos hombres fueron detenidos en la comunidad Soledad de Abajo, en el municipio de Cosío, luego de ser sorprendidos cuando llenaban costales con maíz presuntamente sustraído del ferrocarril.

Elementos del Mando Coordinado realizaban recorridos de vigilancia por la zona, conocida también como antigua Estación de Adames, cuando detectaron a los sujetos sobre las vías ferroviarias. En el lugar había una cantidad aproximada de seis toneladas de grano de maíz.

Los oficiales detuvieron a quienes se identificaron como Manuel “N”, de 54 años, y Agapito “N”, de 61.

Tras la captura, los uniformados localizaron además una bodega donde presuntamente era almacenado el grano, por lo que fueron aseguradas varias toneladas adicionales de maíz.

Los dos hombres, junto con los costales asegurados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica de ambos detenidos.