Cinco hombres fueron detenidos en distintos operativos de vigilancia realizados en Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Jesús María, luego de que policías del Mando Coordinado les aseguraran cuchillos, una navaja y un machete.

En la colonia Industrial, en Pabellón de Arteaga, fue detenido Ricardo “N”, de 29 años, quien llevaba una navaja con hoja metálica de aproximadamente 24 centímetros. En el fraccionamiento Cosmos, del mismo municipio, Pedro “N”, de 24 años, fue sorprendido con un cuchillo de unos 26 centímetros.

Otro aseguramiento ocurrió en el fraccionamiento Hidalgo, San Francisco de los Romo. Christian “N”, de 21 años, presuntamente actuó de manera evasiva al detectar a los uniformados y, durante una revisión preventiva, le encontraron un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros.

En Jesús María, policías que recorrían la colonia Solidaridad detuvieron a Mario “N”, de 33 años, a quien le aseguraron un machete de aproximadamente 75 centímetros.

Finalmente, en la colonia Palo Alto, Pabellón de Arteaga, fue detenido Julio César “N”, de 56 años, quien portaba dos cuchillos con hojas metálicas de aproximadamente 15 centímetros cada una.

Los cinco hombres y las armas aseguradas quedaron a disposición de los