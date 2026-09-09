Alfonso “N” y Juan “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el robo de aproximadamente 98 metros de cable sumergible utilizado en el sistema de riego de un predio agrícola.

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2026. De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban con otras dos personas cuando presuntamente fueron sorprendidos mientras se apoderaban del cable.

Al verse descubiertos habrían intentado escapar. Juan “N” presuntamente huyó a pie, mientras Alfonso “N” abordó un vehículo y emprendió la marcha. Durante la evasión, sobre la carretera federal 22, la unidad habría chocado contra un vehículo propiedad de la víctima, al que ocasionó daños materiales.

Luego de la denuncia, la Fiscalía de Control Regional inició las investigaciones y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal ubicaron posteriormente a los dos señalados cuando circulaban por la colonia San Luis, en Aguascalientes.

Los agentes confirmaron que ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes por robo calificado, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincular a proceso a Alfonso “N” y Juan “N”. Además, les impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.