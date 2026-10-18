Lorena quiere alcaldía, pero no con Morena

Lorena Martínez Rodríguez descartó contender por Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, aunque confirmó que mantiene su interés en participar en la próxima elección y analiza otras opciones partidistas.

La exalcaldesa señaló que agradeció la invitación para participar por Morena, pero decidió no hacerlo. Explicó que mantiene conversaciones con algunos partidos y que esperará a que se definan los escenarios y las decisiones internas de cada fuerza política.

Afirmó que su principal aspiración es competir por la presidencia municipal y sostuvo que se encuentra en los primeros lugares de las encuestas de prácticamente todos los partidos políticos. Sin embargo, rechazó que su eventual candidatura tenga que ser necesariamente por el PRI, aunque reconoció que conserva un vínculo afectivo con ese partido.

Sobre Morena, dijo respetar a sus integrantes y reconoció algunos de sus programas, como las becas Rita Cetina, pero también manifestó su desacuerdo con decisiones como la reforma al Poder Judicial. Consideró que el país debe priorizar la defensa de la vida democrática.

La exfuncionaria descartó competir como candidata independiente, al considerar que en Aguascalientes los partidos políticos mantienen una estructura institucional sólida. Añadió que la definición sobre su futuro político podría concretarse entre enero y marzo.

En caso de contender por la presidencia municipal, señaló que sus prioridades serían atender el crecimiento territorial de la ciudad, mejorar la planeación urbana, ampliar las vías de comunicación y revisar el funcionamiento de los servicios públicos.