José Díaz Briseño

Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-WASHINGTON.- El triunfo del Partido Demócrata no se limitó a ganar las dos cámaras del Capitolio sino que fue más allá logrando arrebatar al Partido Republicano cuatro gubernaturas en Texas, Georgia, Iowa y Ohio además de conservar en su poder la totalidad de las gubernaturas en la frontera con México.

En dos importantes sorpresas, la abogada Gina Hinojosa logró imponerse en Texas al Gobernador en funciones Greg Abbott, con lo que se convertirá en la primera latina en el cargo, mientras la ex alcalde de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, triunfó en Georgia y será la primera afroamericana Gobernadora en EU.

Por su parte, el ex Secretario de Salud en la Administración de Barack Obama, el demócrata Xavier Becerra, se convirtió en el primer Gobernador de origen hispano de California en la historia moderna, mientras que sus correligionarias Katie Hobbs y Deb Haaland triunfaron en Arizona y en Nuevo México.

Originaria del pueblo Laguna, Haaland es la primera mujer indígena en ser electa Gobernadora en EU.