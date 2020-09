Tras una reunión con el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, cinco organizaciones de taxistas de Aguascalientes le plantearon la necesidad de regularizar las concesiones que en su momento fueron vendidas. La condición inicial es integrar la lista de todos los casos existentes sin incurrir en cobros económicos de ninguna especie.

Refugio Eudave Ortiz, dirigente de la Agrupación de Taxistas Revolucionarios, junto con los líderes de AUTO, ACOTA, APTA y Taxistas Unidos de Aguascalientes (TUA), se comprometieron a evitar cualquier corruptela y dejaron claro que la autoridad gubernamental se encargaría de reunir todos los expedientes de esas personas interesadas en la regularización de las concesiones.

El líder de los ruleteros explicó que ya es tiempo de apoyar a este proceso todos los involucrados y que se haga dentro de la ley vigente. Señaló además que algunas de las personas que tienen a su nombre las concesiones ya no viven en Aguascalientes o bien no tienen ningún interés en trabajarlas. Eudave Ortiz aseveró que el funcionario fue claro en que en ese proceso no debe haber intermediarios.

RENOVACIÓN DE UNIDADES. Otro de los temas abordados con Flores Femat se relacionó con la ampliación del periodo para la renovación de los modelos de los vehículos ya que los concesionarios no han contado con suficiente trabajo a causa de la pandemia y por ende no se disponen de los recursos para nuevas unidades. El secretario general de Gobierno respondió que este tema será analizado.