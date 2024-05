CDMX. – Will Smith logró obtener millonarios acuerdos de financiación para su próximo proyecto en pantalla, titulado Sugar Bandits.

En Sugar Bandits, Smith interpretará a un soldado de las fuerzas especiales, encargado de un escuadrón de vigilantes de élite que trabaja para acabar con el tráfico de drogas en Boston.

La película será dirigida por Stefano Sollima, a quien también atribuye el medio citado como un apoyo para sellar los acuerdos de distribución del proyecto.

Sun Distribution se encargará de poner la cinta en las pantallas de España, Latinoamérica y Sudamérica, mientras que Prime Video la llevará al mercado norteamericano, británico y australiano.

Según el reporte de Deadline, Sugar Bandits también llegará a regiones como Israel, República Checa, Alemania y Francia. La película está planeada para iniciarse en septiembre, cuyas filmaciones están pensadas para llevarse a cabo en locaciones de Montreal y Boston.

Trabaja Smith con Michael B. Jordan.

Después de la polémica tras una bofetada que le propinó a Chris Rock en los Óscar de 2022, Will Smith se encuentra muy activo en el mundo del cine, ya que también ha declarado estar trabajando en la realización de una secuela de Soy Leyenda (I Am Legend).

En una reciente entrevista a Entertainment Tonight, el actor comentó que se ha reunido con Michael B. Jordan para trabajar en el proyecto que anunció desde hace dos años.

Will Smith actualizó con un poco de lo que lleva pensado para la segunda entrega del filme que ha marcado su carrera actoral. «Creo que se ve bien. Tenemos algunas ideas realmente sólidas… Creo que vamos a aparecer juntos en la pantalla. Ese hombre es genuino, así que me encantaría hacerlo», comentó.