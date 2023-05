CDMX.- Britney Spears compartió que tuvo una reunión con su madre tras 3 años de separación y que están en vías de reconciliar su relación, dio a conocer People.

La Princesa del Pop dio a conocer en redes sociales que su mamá Lynne Spears acudió a su casa y hablaron de malentendidos.

«Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años… ha pasado tanto tiempo… con la familia siempre hay cosas que deben resolverse… ¡pero el tiempo cura todas las heridas!

«Después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento tan bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas correctamente! ¡Te quiero mucho! ¡Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡Vamos de compras después!», escribió Britney.

La cantante de «Toxic», de 41 años, compartió una foto retrospectiva de su niñez, vestida de bailarina con un tutú rosa.

Cabe destacar que Britney no sólo se ha mantenido distanciada de su madre, también la responsabilizó de la tutela que mantuvo su padre sobre ella.

«Pssss mi papá pudo haber iniciado la tutela hace 13 años… pero lo que la gente no sabe es que ¡mi mamá es quien le dio la idea! Nunca recuperaré esos años. Ella arruinó mi vida en secreto», aseguró unos días antes de que terminara la tutela.

Tampoco la invitó a su boda, ni a su hermana Jamie Lynn Spears, en junio de 2022 con su esposo Sam Asghari , de 29 años. (Staff/Agencia Reforma)