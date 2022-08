CDMX.- En 2018, Brad Pitt y su Fundación Make It Right, fueron demandados por supuestamente construir casas defectuosas para las víctimas del huracán Katrina, ocurrido en 2005 en Nueva Orleans.

Ahora, casi cuatro años después, el actor llegó oficialmente a un acuerdo de 20.5 millones de dólares y se asoció con Global Green para corregir los defectos de dichas viviendas.

«Estoy increíblemente agradecido por la voluntad de Global Green de intensificar y brindar este importante apoyo a las familias de Lower Ninth», dijo Brad Pitt este jueves en un comunicado para TMZ.

«Colaboramos en los primeros días posteriores a Katrina y somos muy afortunados de contar con el generoso compromiso continuo de Global Green para ayudar a abordar los desafíos en torno a estos hogares y otras necesidades».

De acuerdo con el portal Us Weekly, Brad Pitt originalmente se incorporó al proyecto de recuperación de Nueva Orleans con ganas de ayudar a las personas, al grado de lograr recaudar millones de dólares para construir las casas que se vendieron por alrededor de 150 mil dólares cada una.

Sin embargo, al poco rato, los residentes de las casas construidas demandaron al actor y sus asociados por incumplimiento de contrato y fraude, alegando que los inmuebles «estaban mal diseñados y construidos, además que presentaban serios problemas, incluido moho y daños estructurales». (Rodolfo G. Zubieta/Agencia Reforma)