Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que su Gobierno alcanzó un acuerdo con Grupo México, en compensación por la ocupación temporal de un tramo de 120 kilómetros de vías que habían sido concesionadas a Ferrosur.

De gira por Tamaulipas, el Mandatario aseguró que el acuerdo quedó en buenos términos para ambas partes.

Sin embargo, se negó a dar los detalles, hasta que el documento quede firmado.

«Hubo un acuerdo, lo que no sé es si ya se firmó, si ya se suscribió», dijo.

«Hasta donde vi los términos del acuerdo, considero que son buenos para las dos partes. Se llegó a un buen arreglo, pero falta todavía que se tenga el documento firmado».

Entrevistado antes de encabezar un acto del IMSS-Bienestar, el Mandatario deslizó, entre sonrisas, la idea de que no habrá pago de indemnización a la empresa.

¿No hay indemnización?, se le preguntó.

— «Eres muy buena periodista», respondió.

Ayer, fuentes gubernamentales informaron que se alcanzó un acuerdo con Grupo México, que no incluye el pago de indemnización a la compañía, que había planteado montos que oscilaban entre los 9 mil 500 y 7 mil millones de pesos.

Según los funcionarios, el Gobierno federal habría aceptado otorgar algunos beneficios, a través de la ampliación de otras concesiones entregadas a Grupo México y que estarían a punto de vencer.

Se espera que los detalles sobre posibles tarifas preferenciales a la empresa, por concepto de derecho de paso en el Ferrocarril del Istmo, sean detalladas hoy por el Jefe del Ejecutivo.

El acuerdo se alcanzó ayer durante una reunión privada entre representantes de la empresa y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El 19 de mayo, en cumplimiento de una orden presidencial, efectivos de la Marina tomaron tres líneas ferroviarias de Ferrosur, de la empresa Grupo México, que atraviesan el Istmo de Tehuantepec.

Bajo el argumento de que es asunto de seguridad nacional y de supuestas afectaciones económicas y operativas por el pago de derechos de paso a Grupo México, el Gobierno decretó la ocupación de las vías en favor de la Marina.

La toma de los tramos pretende acelerar obras del Corredor Interoceánico y dar paso libre a Ferrocarriles de Tehuantepec, transporte paraestatal creado en 2020, administrado por la Secretaría de Marina y conocido como Tren Transístmico.

El punto es estratégico para la conexión con la obra de la Refinería de Dos Bocas y vínculo con el Tren Maya, obras insignia de la 4T.

Grupo México, concesionaria de las vías, calificó de «sorpresiva e inusitada» la toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas y dijo que la acción será analizada por inversionistas y asesores de la empresa.

Tras la declaratoria de ocupación temporal, el Gobierno federal y Grupo México iniciaron negociaciones privadas para tratar de «compensar» a la empresa de Germán Larrea.

En la mesa y en público, el Presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dejó en claro que no había un pago o entrega de dinero a la empresa, aunque sí podían alcanzar un acuerdo para mejorar sus condiciones en otras concesiones e incluso tarifas preferenciales en el derecho de paso.