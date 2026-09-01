Vecinos del Coto San Nicolás, al poniente de la ciudad, denunciaron las condiciones en que quedó el paso peatonal utilizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y habitantes de la zona, tras la suspensión de una obra hidráulica en el cruce del arroyo Las Víboras y avenida Juan Pablo II.

Y es que hace aproximadamente un mes colapsó una alcantarilla, lo que obligó a suspender el paso del transporte urbano y generó dificultades para quienes utilizan diariamente esa ruta, principalmente estudiantes que se trasladan a pie o en transporte público. Para mantener habilitado el paso se construyeron de manera provisional un camino y un puente peatonal. Sin embargo, las lluvias recientes convirtieron el sitio en un lodazal y aumentaron el riesgo para quienes deben cruzar.

Los vecinos cuestionaron la suspensión de los trabajos por parte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, al señalar que el proyecto contempla colocar una tubería de gran dimensión. Les explicaron que antes deben realizarse estudios sobre las condiciones del suelo y la estructura que sostendrá la tubería, a fin de garantizar su estabilidad y evitar socavaciones.

Según los denunciantes, los responsables del proyecto recurrieron a especialistas para elaborar los estudios técnicos. No obstante, personal de Conagua acudió al sitio y clausuró los trabajos el pasado 18 de agosto, pese a que, aseguran, se explicó a los funcionarios que la documentación estaba en proceso de integración.

Los principales afectados son estudiantes y algunos habitantes quienes carecen de vehículo particular y dependen del transporte público o de los recorridos peatonales. Por ello, solicitaron a las autoridades explicar las razones de la clausura, informar el estado del proyecto y establecer una alternativa para contar con un paso seguro mientras se resuelve la obra.