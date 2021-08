Cuando se supo que los Toros de Tijuana serían los rivales de Rieleros en la primera serie de los playoffs, muchos temían en volver a ser eliminados por la novena fronteriza, tal y como había pasado en las últimas dos ocasiones en las que el Riel había logrado pasar de la fase regular. Esto ha cambiado unos días después, con unos Rieleros que no creen en nadie y que prácticamente han amarrado su boleto a la siguiente ronda, independientemente de lo que pase en la serie ante Tijuana, recordando que el equipo que gané más partidos de los que pierdan serie avanzará a la siguiente ronda.

Toros, a sabiendas de que necesitaban reaccionar, iniciaron fuerte el partido, consiguiendo romper el cero en la inicial con sencillo de José Guadalupe Cruz impulsando a Isaac Rodríguez al plato. Sin embargo, Rieleros no tardó en contestar y darle la vuelta a la pizarra, con Marc Flores pegando tremendo maderazo que terminó del otro lado, llevándose consigo a Michael Wing, dándole la ventaja a los Rieleros.

Para el tercer rollo, Henry Rodríguez produjo la tercera carrera del partido con elevado de sacrificio que, en el pisa y corre, fue suficiente para que Jay Austin anotara. En la quinta el partido, parecía resolverse con batazo de Michael Wing sobre el derecho que terminó botando de forma dramática, permitiendo que tanto Eliezer Ortiz como Aldo Flores anotarAn después de un error, al tratar de sacar a Flores en tercera. Rieleros ganaba 5-1 con la gente vuelta loca en las gradas, al tener tan cerca la tercera victoria de la serie.

En la sexta entrada, se le cansó el caballo a Ernesto Zaragoza y un relevo deficiente de Edgar López causó que Tijuana sumarA dos carreras a la antigua, de caballito acercándose a dos de los Rieleros. Las cosas se mantuvieron así con buenos relevos tanto de Línder Castro como de Anthony Vizcaya, pero, en la novena, Jorge Rondón recibió metralla con tres imparables consecutivos; el tercero, con sencillo de Leandro Castro, que producía una carera apretando el partido sin outs en la cuenta. Rondón apretó las tuercas y consiguió dominar a sus tres siguientes rivales, sacando los tres outs restantes para darle la victoria 5-4 a Rieleros y causar que el parque Alberto Romo Chávez explotara de emoción, como hacía muchos años no lo hacía.

Ernesto Zaragoza se llevó la victoria al tener una apertura de 5.1 entradas con sólo tres imparables permitidas y tres carreras limpias recibidas, además de siete chocolates con una excelente actuación. Los Rieleros se ponen 3-1 en la serie y necesitan solamente una victoria más para avanzar a la siguiente ronda, en lo que ha sido una sorpresa para propios y extraños, que no esperaban tal nivel de la máquina aguascalentense, la cual se está convirtiendo en el caballo negro de estos playoffs. Hoy, a las 19:00 horas, será el quinto de la serie, con Érick Leal subiéndose a la lomita, tratando de finiquitar el pase del Riel.