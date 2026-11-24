Según Forbes México, la mayoría de los ciudadanos del país (el 74 %) afirman sentirse inseguros. La palabra seguridad, que procede del latín, está formada por el prefijo latino se y por el término cura, que significa cuidado. Precisamente, una forma de minimizar esta sensación de inseguridad —al menos, en los espacios públicos o en las zonas que compartimos con otras personas— consiste en cuidar y proteger nuestras pertenencias personales. Aquí es donde aparecen los lockers, unos muebles de almacenamiento que se instalan en escuelas, oficinas, gimnasios, espacios de co-working y fábricas para que los usuarios de estos centros depositen en ellos sus libros de texto, su uniforme de trabajo, su material deportivo o incluso su computadora o celular, sin miedo a que desaparezcan.

Además, con estos armarios (generalmente altos y metálicos), mantener las cosas ordenadas es muy sencillo. Al estar compartimentados, podemos organizar los objetos por orden de prioridad, ubicando lo más importante en los estantes más accesibles. Conocidos en español como casilleros, hay muchos tipos de lockers. En función del edificio donde se van a situar y de las necesidades de quienes los utilizarán, sus características (medidas, número de puertas, sistema de cierre…) cambian.

Enseguida explicamos sus principales diferencias y en qué aspectos nos debemos fijar a la hora de elegir modelo.

¿Qué locker elegir en cada caso? Tipos y criterios de selección

A la hora de comprar un locker, es importante fijarse en el número de personas que lo utilizarán (lo normal es que haya una puerta por cada usuario) y en el tipo de objetos que se pretende guardar en su interior: no ocupa el mismo espacio un casco de moto que dos prendas de vestir dobladas o que un abrigo colgado. En cuanto al número de puertas, se recomienda elegir siempre un locker con más puertas de las que se necesitan en un principio. De esta forma, si el número de alumnos, de deportistas o de empleados aumenta, siempre habrá un locker disponible para esa persona que se acaba de incorporar.Por otra parte, están los colores, que varían: hay tonos menos saturados que, como el beige, combinan con todo, y colores más llamativos que, como el naranja, desprenden tanta energía que encajan muy bien en los gimnasios. También existen opciones sostenibles, como los lockers de madera, aunque lo habitual es que sean de metal. Uno de los materiales metálicos más comunes es el acero inoxidable, que —como su nombre indica— se distingue del resto por su alta resistencia a la corrosión y a la humedad. Esta propiedad los convierte en unos casilleros metálicos muy recomendables para ciudades como Villahermosa, una de las ciudades más húmedas de México.Aparte del material utilizado en su fabricación, otro criterio a tener en cuenta es el número de estantes y su diseño: si es o no modular. En las fábricas, por ejemplo, conviene utilizar lockers que cuenten con un amplio espacio en el centro del casillero y, como mucho, con un estante bajo. De esta forma, en la parte superior, queda suficiente hueco como para colgar el chaleco reflejante y, en la parte inferior, un pequeño compartimento donde guardar el calzado de seguridad.En las escuelas, en cambio, lo habitual es que un mismo locker cuente con muchas puertas; pequeñas o medianas y rectangulares o cuadradas, pero siempre del tamaño justo para que quepan los libros de estudio de los alumnos.En los siguientes apartados, comentamos brevemente otros criterios en los que fijarse.

Llave, candado o cerradura inteligente

Hasta hace unos años, lo más habitual era que el locker se cerrara con llave. Para aumentar la seguridad, se desarrollaron modelos en los que se utilizaba el candado. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, han surgido casilleros con smart locks. Estas cerraduras inteligentes son una capa de seguridad extra, una barrera más que dificulta el hurto de las pertenencias personales que hemos guardado en el casillero.Sin embargo, una de las desventajas de este sistema es que, cuando la conexión falla, la cerradura no funciona y la persona pierde momentáneamente (hasta que el problema se soluciona) el acceso a su locker. En los otros casos, tanto en el locker de llave como en el que combina llave y candado, el usuario se puede hacer una copia de seguridad de la llave (por si se extravía, siempre tener acceso al locker).

Mecanismos para ventilar el interior

La ventilación en los casilleros es importante para evitar, entre otras cosas, los malos olores (el hedor, por ejemplo, de la ropa sudada después de una sesión en el gimnasio) y el moho (un conjunto de hongos que aparecen allá donde hay humedad por falta de ventilación).Con tal de garantizar esta ventilación, los fabricantes de casilleros utilizan mecanismos como los siguientes:

Rejillas en la puerta. En algunos modelos, la rejilla está presente en toda la puerta; en otros casos, el locker con rejilla sólo tiene las ranuras en la parte superior o inferior.

sólo tiene las ranuras en la parte superior o inferior. Agujeros o cuadraditos por la superficie, una opción bastante extendida entre los lockers de plástico.

Lockers con ventilación cruzada. Este otro sistema permite que el aire pase de un lateral del casillero al otro, para refrescar y renovar el interior.

Diseño modular y separaciones interiores

Por otro lado, aparte de los mecanismos de ventilación mencionados, algo que también ayuda a mantener la limpieza y la higiene en el locker son las separaciones que, normalmente, se incluyen en los casilleros de dos y tres cuerpos. A modo de tabique, esta pared sumamente fina divide el casillero por dentro en dos espacios. De esta forma, en el mismo armario, hay dos áreas claramente diferenciadas: una para la ropa sucia, por ejemplo, y otra para la ropa limpia. Es una medida bastante útil, por ejemplo, en las fábricas de alimentos o en los vestuarios del personal de cocina de los colegios. En ambos casos, es importante evitar la contaminación cruzada y el locker ayuda a ello.

También es importante fijarse en si el sistema de almacenamiento es modular. La ventaja que los casilleros modulares presentan frente al resto es que los lockers se pueden mover fácilmente de sitio. De esta forma, se combinan como uno quiere y, además, se añaden y quitan lockers según el número de usuarios que los vayan a utilizar. A diferencia de los armarios a medida, los lockers modulares dan más libertad a la hora de distribuirlos en el espacio. En definitiva, son lockers formados por armarios independientes que se arman como si se tratara de un puzzle, para ajustarse así a los requisitos de la escuela, del gimnasio, de la oficina y de cualquier edificio y habitación donde se quieran ubicar.