Claudia Guerrero y Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal informó este miércoles sobre el primer hallazgo de restos humanos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, a 18 años de la tragedia en la que fallecieron 65 trabajadores.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, notificó a viudas y familiares sobre la localización, realizada a 146 metros de profundidad.

«Tras más de 18 años del lamentable acontecimiento y a cuatro años de que se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando en esa zona el día del accidente», dijo.

«Como parte de los hallazgos se localizaron, además de los restos humanos, diversos objetos de trabajo».

La funcionaria detalló que, en este punto de la mina, no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades.

Sostuvo que, por el momento, se desconoce las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina.

«Reiteramos el compromiso del Gobierno de México para continuar estos trabajos con total responsabilidad, manteniendo estrecha comunicación con las familias, en particular, durante esta etapa que es, por su naturaleza, de la mayor sensibilidad para ellas», expresó.

El Gobierno federal adelantó que, a partir de ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), iniciarán con los protocolos para identificar los restos humanos, así como con los peritajes que permitan determinar las causas del accidente.

Los resultados de la búsqueda fueron informados durante una reunión de trabajo en la que participaron el director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), César Fuentes Estrada, y el jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez.

‘¡Los dejaron vivos!’

«Llegamos ya a donde según se expresaba que hubiese ahí los restos de 13 mineras y mineros, ahí ya se llegó desde el 11 de mayo, llegamos a esta zona… difícil, y se ha venido trabajando en poder restablecer la posibilidad de que entren personas. Entonces, ¿qué queremos informarles el día de hoy? Que tenemos ya contacto visual y fotografías, queríamos tener imágenes, no solamente dichos, y ya contamos con imágenes de los primeros restos humanos», dijo Alcalde en una reunión informativa vía enlace con viudas y familiares de 63 mineros atrapados el 19 de febrero de 2006.

«No se ha podido todavía, porque está muy siniestrada esa zona, llegar directamente al punto, pero sí ya teníamos la información de que se tenía contacto visual, pero no teníamos fotografías y no queríamos nosotros asumir que esto pudiese ser después una información no corroborada, pero les vamos a mostrar las fotografías de que se trata de restos humanos»-

Alcalde puntualizó que por lo menos en esa zona, donde fueron hallados los restos humanos, no existió una explosión como pensaban las viudas.

«Por lo menos en esa zona no hay indicios de que hubiese habido una explosión», precisó la titular de la Segob.

«¡Los dejaron vivos!», exclamaron los familiares en la reunión.

Alcalde, acompañada de funcionarios de la CFE y de la Secretaría del Trabajo, sugirió que el siguiente paso es cavar en esa zona para el rescate de los restos humanos y que el Instituto Nacional de Medicina Genómica haga los análisis necesarios para la identificación de los restos.

«Nos dieron por hecho que se encontraron los restos óseos de 13 mineros y también nos dicen que al parecer los cuerpos, tienen evidencia, de que están completos, hay botas, hay cascos, hay muchas cosas que encontraron que indica que no fue una explosión, sino un derrumbe, por lo que ellos se quedaron sin oxígeno, quedó la Fiscalía de darnos las actas de los peritajes para ver de qué murió cada minero», dijo una de las viudas tras la reunión.

«Pero ahorita están las 13 osamentas, casi intactas, hay costillas, fémures, cráneos, mandíbulas… los 13 están ahí sentados y eso fue lo que nos dijeron el día de hoy, nos citaron, fue una video conferencia y también para recordarnos que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) viene el día 14 y lo único que pedimos es justicia por lo que sucedió ese día, que fue que los dejaron morir porque no quisieron nunca hacer el rescate», reprochó.

En enero pasado, un grupo de 44 hijos de mineros fallecidos en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, demandó a Grupo México el pago de mil 540 millones de pesos por daño moral.

Abogados aseguraron que existe una segunda demanda vigente en contra de Grupo México, en la que ahora figuran 103 personas entre viudas, hijos y nietos, que exige a la empresa el pago de 3 mil 500 millones de pesos.