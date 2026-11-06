Una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente fue localizada y recuperada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes durante un operativo de búsqueda en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta.

Se trata de una Pulsar modelo 2023, color blanco, que fue encontrada en el cruce de las calles María Luisa Castañeda de López y Urbanismo, después de que los uniformados recibieran un reporte sobre el robo de una unidad con esas características.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia por el sector cuando fueron alertados vía frecuencia de radio, por lo que comenzaron a recorrer las calles aledañas para tratar de localizar la motocicleta.

Fue al llegar al cruce mencionado donde detectaron una unidad que coincidía con la descripción proporcionada. Tras revisar sus datos, confirmaron que efectivamente tenía un reporte de robo vigente.

Ante esta situación, los policías aseguraron la motocicleta y la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación correspondiente y ordenó que la unidad fuera llevada a una pensión, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las diligencias legales.

No se reportaron personas detenidas durante esta intervención.