Un automóvil que contaba con reporte de robo vigente fue localizado abandonado por elementos del Mando Coordinado durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, perteneciente al municipio de Rincón de Romos.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 21 de Marzo, donde policías municipales detectaron un Nissan Tsuru blanco, modelo 2024, con placas de circulación del estado de Michoacán, que se encontraba sin ocupantes.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron su marcha para inspeccionar la unidad y consultar sus datos en el Sistema Plataforma México.

Al verificar el número de serie y las placas, confirmaron que el automóvil tenía un reporte de robo vigente y una carpeta de investigación relacionada con dicho delito.

Tras corroborar su situación legal, los oficiales aseguraron el vehículo y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La unidad permanecerá bajo resguardo de las autoridades ministeriales hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.