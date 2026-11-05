Un automóvil con reporte de robo vigente fue localizado por policías municipales de Aguascalientes cuando se encontraba abandonado y obstruyendo la circulación en calles del fraccionamiento Camino Real.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos del Grupo Motorizado Centauros sobre la carretera a Norias de Ojocaliente, donde detectaron un Volkswagen Jetta azul, modelo 2003, mal estacionado sobre la avenida Ex Hacienda de la Noria.

Al acercarse para revisar la unidad, los uniformados observaron que no había nadie a bordo y tampoco encontraron al propietario en las inmediaciones.

Ante las condiciones en que se encontraba el automóvil, los oficiales consultaron sus datos en el sistema policial y descubrieron que contaba con un reporte de robo vigente.

Tras confirmar su situación legal, solicitaron una grúa para retirar el vehículo de la vía pública y proceder con su aseguramiento.

El Jetta quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, fue enviado a una pensión, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los trámites para devolverlo a su legítimo propietario.