Staff Agencia Reforma

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-Además del campo de exterminio localizado en un predio del ejido La Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas, de donde se han extraído más de media tonelada de restos óseos de desaparecidos, colectivos de búsqueda afirman que han hallado más.

Los hallazgos han sido en el mismo municipio fronterizo, y otros en San Fernando y en la zona centro de Tamaulipas.

“Sí por ahí muy cerca (de La Bartolina) hemos detectado otro campo de exterminio. Estamos esperando que terminen ahí para irnos al siguiente campo, inclusive, hemos detectado otro en San Fernando”, indicó, María Icela Valdez Chaidez, representante del colectivo “Diez de Marzo” en Tamaulipas.

La activista dijo que a la hora de realizar los recorridos, se topan con obstáculos, luego de que el Gobierno se resiste a aceptar que hay campos de exterminio en el Estado.

“El Gobierno no quiere aceptar la triste realidad que estamos pasando, no quieren aceptar que en Tamaulipas hay campos de exterminio, pero nosotros, con el riesgo que todo esto implica, seguimos buscando a nuestros desaparecidos y vamos a seguir luchando por encontrarlos a nuestros hijos”, subrayó.

Los campos de exterminio, como les llaman los colectivos a los sitios que usa el crimen organizado para deshacerse, a través de la calcinación de enemigos o víctimas de secuestro, son recorridos a diario por activistas en busca de familiares y personas desaparecidas en Tamaulipas.

Por su parte, la directora de Milynali Red Asociación Civil, Graciela Pérez, dijo que en las últimas semanas han recorrido un sitio de exterminio en Ciudad Mante.

En ese lugar, dijo, levantaron indicios con la colaboración de un grupo multidisciplinario de la sociedad civil y servidores públicos.

“Cuando el equipo se une, la causa pesa menos. Infinitas bendiciones a este gran equipo multidisciplinario que hemos construido para hacer posible el retorno de cientos de fragmentos de óseos que aparecen en ésta extensión de terreno interminable, un sitio de exterminio como tal”, señaló.

“Aún falta más, un día a la vez, los seguiremos buscando porque los amamos, hasta encontrarlos”, agregó.

Dicen hay 90 mil

Aunque la cifra oficial de personas desaparecidas en Tamaulipas asciende a más de 11 mil 500 denuncia, activistas estimaron que son al menos unos 90 mil casos, pero que en su mayoría no son denunciados por sus familias por temor a represalias del crimen.

“De las carpetas que hay y que nos hemos encontrado con muchas mamás que no tienen denuncia, porque en Matamoros no se denuncia, porque tienen miedo, yo creo que andamos cerca de los 90 mil desaparecidos en todo el Estado”, aseveró, María Icela Valdez Chaidez.