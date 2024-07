Luego de permanecer desaparecido por casi 24 horas, finalmente fue localizado y recuperado el cadáver del policía preventivo que murió al caer accidentalmente a un socavón junto con dos elementos de Protección Civil Municipal.

Aunque desde el primer momento que se reportó su desaparición se implementó un operativo de búsqueda y rescate, fue hasta el sábado a las 09:55 de la mañana que se pudo encontrar el cuerpo.

El hallazgo fue realizado en el mismo socavón donde había caído. Sin embargo, no pudo ser detectado ya que quedó atrapado entre una losa de concreto, además de que no pudo salir a flote debido a que llevaba puesto su chaleco balístico.

Fue precisamente lo anterior lo que impidió que fuera arrastrado por la corriente de agua del colector pluvial del arroyo «El Cedazo» que desemboca en el Río San Pedro.

Quien murió en cumplimiento de su deber fue el oficial Oscar León García, quien estaba asignado al Destacamento “Morelos” de la SSPM. Ingresó a la corporación policiaca en el año 2001 y siempre se desempeñó en su trabajo.

La tragedia se registró el pasado viernes a las 15:30 horas, en un parque recreativo que se ubica en la calle Los Díaz, en la colonia Ojo de Agua.

Habitantes de la zona reportaron la aparición de un socavón a la altura de la cancha de basquetbol.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el reporte, al detectar un agujero de 15 metros de diámetro y de unos 8 metros de profundidad, justo por donde se ubican los ductos del colector pluvial que corre hasta la Isla San Marcos y descarga el agua al Río San Pedro.

Sin embargo, cuando estaban realizando trabajos de revisión y se disponían a acordonar el área para evitar un accidente, repentinamente se registró un deslave provocado por el reblandecimiento de la tierra a causa de la lluvia.

Un tramo de una losa de concreto donde estaban parados dos elementos de Protección Civil Municipal y el policía preventivo Oscar León García, quien brindaba apoyo de seguridad, se desprendió y todos ellos cayeron al socavón.

De inmediato el personal de Protección Civil Municipal intervino para ayudar a sus compañeros y lograron rescatarlos con algunas lesiones que requirieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, el oficial Oscar León García no pudo ser localizado, por lo que se presumió que había sido arrastrado por la corriente de agua a través de los ductos del colector pluvial.

Se implementó un operativo de búsqueda y rescate en el que participaron Bomberos Estatales, Bomberos Municipales de Aguascalientes y personal de Protección Civil Estatal, además de rescatistas voluntarios.

En las inmediaciones de la Isla San Marcos, a la altura del puente del Río San Pedro, se instaló un Centro de Mando desde donde se coordinaron los trabajos de búsqueda.

También se utilizaron drones que rastrearon todo el cauce por donde se sospechaba que el agua había arrastrado al policía preventivo.

Aproximadamente a las 23:30 horas del mismo viernes y una vez que el nivel del agua había disminuido, personal de Bomberos Estatales y Municipales ingresaron a los ductos del colector pluvial, pero no lograron dar con el paradero del oficial.

Luego de la intensa búsqueda, finalmente fue encontrado el cadáver del policía preventivo Oscar León García.

Fueron los Bomberos Municipales quienes lo localizaron atrapado bajo una losa de concreto, en el mismo socavón, por lo que de inmediato se iniciaron las maniobras de rescate y una vez que fue recuperado el cadáver, fue entregado a personal de la Dirección de Investigación Pericial, para su traslado al Servicio Médico Forense.

A la escena del hallazgo acudieron agentes del Grupo Homicidios de la PDI y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE, quien inició una carpeta de investigación por estos hechos.