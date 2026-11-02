Una camioneta que contaba con reporte de robo vigente fue localizada y asegurada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal de Aguascalientes, durante un recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Pilar Blanco.

Se trata de una unidad marca Chevrolet, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, que fue detectada por los uniformados sobre la avenida Faisán, en el cruce con el bulevar Águila.

Al revisar los datos de la unidad en los sistemas policiales, los oficiales confirmaron que tenía un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

Posteriormente, la camioneta fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y los trámites legales.