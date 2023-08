Enrique Osorio Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fiscalía del Estado aseguró el vehículo de uno de los cinco jóvenes desaparecidos el viernes en Lagos de Moreno.

La unidad fue localizada en las inmediaciones del recinto de la feria del Municipio, informó ayer el Fiscal del Estado, Joaquín Méndez Ruiz.

«Lo que les puedo decir para no cruzar la información y también no poner en riesgo el éxito de la investigación y la propia información que se le ha venido dando a los familiares, el vehículo es de uno de los chicos que está desaparecido.

«Por la información que hemos ido recabando hay otro vehículo también que es de las víctimas, que es uno de los que también se están buscando», afirmó el funcionario.

De acuerdo con datos con los que ya cuentan las autoridades, la noche del viernes, los jóvenes acudieron primero al recinto de la feria, después irían a otro punto para reunirse otro joven.

«El amigo cuando ya no tiene contacto con ellos es cuando le avisa a la familia, en ese momento la familia genera un reporte al 911, también a la Policía Municipal, quienes activan a su grupo de búsqueda de manera inmediata», declaró ayer Ricardo Sánchez Beruben, coordinador estratégico de seguridad del Estado.

Ayer, a las familias les informaron que entre las diligencias realizadas estuvo la revisión del Mirador en la Colonia San Miguel, en donde localizaron una mancha de sangre, además del aseguramiento del vehículo.

Los desaparecidos son Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años; Roberto Olmeda Cuéllar, también de 20; Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21; Uriel Galván González y Dante Hernández.

Anoche, familiares de los jóvenes que fueron citados en la oficina regional de la Fiscalía estaban reunidos afuera del edificio, cuando se difundió en redes sociales un video que mostraba una fotografía y un video con cinco jóvenes maniatados, que posteriormente eran ejecutados. Esto generó rumores de que se trataba de los desaparecidos.

La Fiscalía posteriormente informó que los jóvenes no han sido encontrados.