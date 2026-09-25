Un sujeto que permanecía prófugo de la justicia zacatecana desde junio de 2026 fue localizado y detenido en Aguascalientes, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de Jonathan “N”, requerido por autoridades de Zacatecas por su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud. La orden judicial permanecía vigente mientras el acusado era considerado evadido de la justicia.

Las labores de coordinación entre las instituciones de procuración de justicia de ambas entidades permitieron seguir su rastro hasta territorio aguascalentense.

Agentes investigadores finalmente lo ubicaron en el cruce del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Viñedos San Felipe, donde fue detenido.

Tras cumplimentar el mandamiento judicial, Jonathan “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para realizar los trámites correspondientes.

Posteriormente quedó en manos de agentes de Zacatecas, encargados de trasladarlo a aquella entidad para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería.