Un hombre de 77 años que contaba con un reporte de desaparición fue localizado por policías municipales mientras caminaba por un terreno baldío del fraccionamiento Solidaridad III, en Aguascalientes.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Juan M. Méndez, donde varias personas observaron al adulto mayor caminando solo por el predio. Reyna, una de las testigos, señaló a los oficiales que se acercaron para preguntarle si se encontraba bien, pero al no obtener respuesta optaron por solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras revisar las características del hombre y solicitar sus datos, establecieron que se trataba de Luciano, quien momentos antes había sido reportado como desaparecido en el fraccionamiento Morelos I.

Una vez confirmada su identidad, los uniformados contactaron a sus familiares y trasladaron al hombre hasta un domicilio de la calle Artillero Mier, en Morelos I.

Ahí fue entregado a su hijo Alejandro, sin que se reportaran mayores incidentes.