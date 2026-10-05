Un hombre de 24 años fue detenido luego de que presuntamente sustrajera herramienta de una obra en construcción y atacara con un machete al velador que lo sorprendió, en el fraccionamiento Paseos de las Haciendas, en Jesús María.

Policías del Mando Coordinado acudieron al lugar tras recibir el reporte de una riña. A su llegada fueron interceptados por el trabajador, quien señaló que momentos antes había descubierto a un sujeto llevándose una carretilla y una bailarina.

De acuerdo con su relato, al verse sorprendido, el presunto responsable lo atacó con un machete y le provocó heridas en la cabeza y la mano izquierda. Paramédicos atendieron al lesionado y determinaron que las heridas eran superficiales, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En el sitio, los uniformados detuvieron a Rogelio N., de 24 años, a quien además le aseguraron el machete presuntamente utilizado durante la agresión. También fueron recuperados la carretilla y la bailarina señaladas como sustraídas de la construcción.

El detenido, el arma y los objetos recuperados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de robo calificado y se determinará su situación jurídica.