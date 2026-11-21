José Manuel “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de que presuntamente rompiera el cristal de una camioneta estacionada en el Centro de Aguascalientes para apoderarse de una mochila y una caja con herramientas. Aunque intentó escapar en bicicleta, terminó detenido por un policía municipal.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre, sobre la calle General Ignacio Allende, casi esquina con José F. Elizondo, donde se encontraba estacionada una camioneta Volkswagen.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado habría destrozado el cristal de la puerta del copiloto para ingresar a la unidad y sustraer los objetos, valuados en mil 550 pesos. Los daños ocasionados al vehículo fueron calculados en otros 2 mil 559 pesos.

Sin embargo, un elemento de la Policía Municipal lo sorprendió dentro de la camioneta. El sospechoso salió con los artículos, subió a una bicicleta y trató de darse a la fuga, pero fue interceptado en el cruce de las calles General Emiliano Zapata y José Guadalupe Posada, en el Barrio de Guadalupe.

Al momento de su captura todavía llevaba consigo los objetos presuntamente robados.

Tras ser presentado ante la autoridad judicial, una jueza de Control declaró legal su detención y lo vinculó a proceso. No obstante, enfrentará el procedimiento en libertad, sujeto a presentaciones periódicas y restricciones para acudir a determinados lugares o acercarse y comunicarse con ciertas personas.

La investigación complementaria tendrá una duración de dos meses.