Lo sorprenden orinando y termina detenido por presunta droga

Una falta administrativa terminó con la detención de un joven de 21 años, luego de que policías municipales le encontraran dos bolsas con presuntas sustancias ilícitas en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Adán “N”, quien llamó la atención de elementos del Grupo de Operaciones Especiales cuando presuntamente orinaba en plena vía pública.

Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Cultura Nazca, poco antes del cruce con Cultura Tlapaneca, cuando sorprendieron al individuo y se aproximaron para entrevistarlo.

De acuerdo con el reporte policial, el joven mostró una actitud nerviosa y evasiva, por lo que los oficiales le solicitaron autorización para revisar sus pertenencias, a lo cual accedió.

Durante la inspección encontraron, en la bolsa frontal de su sudadera, un envoltorio rosa con aproximadamente 34 gramos de hierba verde y seca.

Además, en uno de los bolsillos de su pantalón llevaba una bolsa transparente con cierre hermético que contenía 5.6 gramos de una sustancia granulada.

Ante el hallazgo, Adán fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.