Un recorrido entre negocios y vehículos estacionados terminó con la detención de Erick “N”, de 27 años, señalado por presuntamente manipular chapas en calles de Ciudad Industrial.

Policías municipales patrullaban sobre la calle Antonio Gutiérrez Sola, casi en el cruce con Gregorio Ruiz Velazco, cuando un vigilante de la zona les salió al paso para reportar la presencia de un hombre que manipulaba las chapas de establecimientos y observaba hacia su interior.

Con las características proporcionadas, los uniformados recorrieron los alrededores y metros adelante localizaron a un individuo que coincidía con la descripción.

Durante la intervención, los policías fueron informados además del señalamiento contra el mismo sujeto por presuntamente intentar manipular las chapas de algunos vehículos estacionados en el sector.

Erick “N” fue asegurado y, tras ser informado del motivo de su detención y de sus derechos, quedó bajo custodia.

Finalmente fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición de un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.