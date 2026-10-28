Lo sorprenden fisgoneando autos y le encuentran presunta droga

Un hombre que aparentemente merodeaba entre vehículos estacionados terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que intentó escapar al detectar la presencia de los uniformados. Durante una revisión le encontraron un envoltorio con una sustancia granulada.

Se trata de Juan “N”, de 32 años, quien fue interceptado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales en calles del fraccionamiento José López Portillo.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Mtro. Ricardo García Mendoza, casi esquina con Anita Brenner, cuando detectaron al individuo asomándose por las ventanillas de varios automóviles estacionados.

Al notar que los policías se aproximaban, el sujeto comenzó a correr hacia el poniente, ignorando inicialmente las indicaciones de detenerse. Sin embargo, los uniformados lograron darle alcance sobre la calle Anita Brenner.

Durante la intervención, el hombre mostró una actitud agresiva y evasiva, por lo que los agentes procedieron a realizarle una inspección.

En la bolsa derecha de su chaleco encontraron un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 10.4 gramos, cuyo contenido específico no fue precisado.

Ante el hallazgo, Juan fue detenido por su presunta participación en delitos contra la salud y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.