Lo sorprenden con las manos en el cable

Un hombre de 39 años terminó detenido luego de que policías municipales presuntamente lo sorprendieran cortando cables dentro de una propiedad privada.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de avenida de los Maestros y avenida Doctor Mariano Azuela, donde oficiales que realizaban labores de vigilancia detectaron a un individuo en el interior del inmueble.

De acuerdo con la información oficial, al percatarse de la presencia de los uniformados, el sujeto echó a correr, por lo que los policías descendieron de la unidad y fueron tras él a pie.

La persecución se extendió hasta el arroyo ubicado cerca de avenida de los Maestros, donde finalmente los agentes lograron darle alcance y asegurarlo.

El detenido se identificó como Eduardo “N”, de 39 años. Tras informarle el motivo de su arresto y darle lectura a sus derechos, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Eduardo “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.