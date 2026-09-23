Lo sorprenden con cable cortado y pinzas en Pocitos

Un hombre de 36 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por presuntamente cortar y apoderarse de cableado eléctrico instalado en un poste del Libramiento Pocitos, a la altura del cruce con avenida Eugenio Garza Sada.

La intervención ocurrió después de que oficiales que patrullaban por avenida Guadalupe González recibieron un reporte por radio sobre un sujeto que aparentemente cortaba cables en un poste ubicado en una curva del libramiento.

Los uniformados acudieron al punto y localizaron a un hombre que coincidía con las características reportadas, a un costado de un poste amarillo. Sobre el suelo había varios tramos de cable y los agentes detectaron daños visibles en otro cable que salía de la estructura.

Durante una revisión preventiva, a José “N” le encontraron una pinza de corte en la bolsa derecha del short, por lo que fue detenido.

En el lugar fueron asegurados una pinza de corte diagonal y tres segmentos de cable eléctrico: uno negro de 1.40 metros, uno blanco de 80 centímetros y otro negro de un metro.

El detenido y los objetos asegurados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del Ministerio Público en turno, instancia que determinará su situación jurídica.