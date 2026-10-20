Lo sorprenden armado en la avenida Benito Juárez

Un hombre de 33 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de San Francisco de los Romo, luego de que le encontraron entre sus pertenencias un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

La captura ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una revisión corporal, durante la cual localizaron el objeto considerado como arma prohibida.

El sospechoso fue identificado como Alejandro «N», de 33 años, quien terminó bajo arresto y fue trasladado junto con el arma asegurada a las instalaciones de la Vicefiscalía de Control Regional, ubicadas en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Ahí quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.