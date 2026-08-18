Lo señalan por “pasarse de la raya” con su pareja

Un hombre de 49 años fue detenido en el fraccionamiento La Cuesta, en Jesús María, luego de ser señalado por presuntamente golpear, morder y sujetar del cuello a su pareja sentimental.

Policías municipales acudieron a un domicilio de la calle Cuesta del Bajío tras recibir un reporte por violencia familiar. En el lugar se entrevistaron con una mujer de 38 años, quien señaló directamente a su cónyuge como responsable de haberla agredido momentos antes.

Según el testimonio de la afectada, el hombre la golpeó con pies y puños, además de morderla en un brazo y tomarla del cuello, donde habría ejercido presión.

La mujer manifestó a los uniformados su intención de presentar una denuncia, por lo que, ante el señalamiento directo, fue detenido quien se identificó como Edy Omar, de 49 años.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.