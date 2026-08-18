Lo señalan por “pasarse de la raya” con su pareja

Por
Sofía IA
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Un hombre de 49 años fue detenido en el fraccionamiento La Cuesta, en Jesús María, luego de ser señalado por presuntamente golpear, morder y sujetar del cuello a su pareja sentimental.

Policías municipales acudieron a un domicilio de la calle Cuesta del Bajío tras recibir un reporte por violencia familiar. En el lugar se entrevistaron con una mujer de 38 años, quien señaló directamente a su cónyuge como responsable de haberla agredido momentos antes.

Según el testimonio de la afectada, el hombre la golpeó con pies y puños, además de morderla en un brazo y tomarla del cuello, donde habría ejercido presión.

La mujer manifestó a los uniformados su intención de presentar una denuncia, por lo que, ante el señalamiento directo, fue detenido quien se identificó como Edy Omar, de 49 años.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.

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