Un hombre de 50 años, cuyo vehículo había sido señalado en redes sociales por presuntos actos de exhibicionismo frente a menores de edad y mujeres, terminó detenido por elementos de la Policía Estatal en la comunidad de Pocitos, luego de que le encontraron un machete fajado a la cintura.

El detenido fue identificado como Fernando N., quien intentó escapar corriendo cuando los uniformados detectaron la camioneta que conducía sobre la avenida Antonio Martínez Huerta.

Los policías realizaban labores de vigilancia cuando observaron una unidad cuyas características coincidían con las de un vehículo denunciado minutos antes en redes sociales, donde se acusaba a su tripulante de realizar actos de exhibicionismo.

Ante el señalamiento, los oficiales decidieron verificar la identidad del conductor. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el individuo descendió de la camioneta y emprendió la huida a pie.

Los estatales fueron tras él y consiguieron darle alcance metros adelante. Durante la intervención descubrieron que llevaba un machete oculto entre sus ropas, fajado a la cintura, por lo que procedieron a detenerlo por la portación del arma prohibida.

Fernando N. fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con el machete y la camioneta asegurada.

La autoridad ministerial determinará su situación jurídica. Hasta el momento, el señalamiento por exhibicionismo corresponde a las denuncias difundidas en redes sociales