Lo señalan de amenazas y de intentar atropellar a su ex

Un hombre de 32 años fue detenido en el fraccionamiento Ojocaliente I, luego de que su expareja lo señalara por presuntamente intentar atropellarla con una motocicleta y posteriormente amenazarla de muerte.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Alameda y la calle Peñuelas cuando una mujer les hizo señas para solicitar ayuda.

La afectada, identificada como Dioselina, de 31 años, relató que momentos antes su expareja habría tratado de arrollarla con una motocicleta y después lanzó amenazas en su contra.

La mujer señaló al presunto responsable, quien se encontraba metros adelante a bordo de una motocicleta Vento blanca, modelo 2024. Los oficiales se aproximaron y lograron asegurarlo.

El detenido fue identificado como Héctor “N”, de 32 años. Tanto él como la motocicleta quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.