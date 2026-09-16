Lo señala su propia madre y termina detenido en Asientos

Un joven de 27 años fue detenido en la comunidad de Pilotos, Asientos, luego de que su propia madre lo señalara por presuntamente haberla agredido física y verbalmente.

Policías del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte por un posible caso de violencia familiar, por lo que se trasladaron al cruce de la carretera estatal 43 y la calle Adolfo López Mateos.

En el lugar encontraron a una mujer de 57 años, quien relató a los uniformados que había sido víctima de agresiones físicas y verbales y señaló directamente como responsable a su hijo.

Ante la acusación, los agentes procedieron con la detención de Juan “N”, de 27 años.

El joven fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en el Centro de Justicia para la Mujer, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.