Un hombre de 29 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que su pareja lo señalara por presuntamente haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio del fraccionamiento Balcones del Valle.

La intervención ocurrió en una vivienda ubicada entre las calles Balcón de Zitácuaro y Balcón de Uruapan, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte de violencia familiar a través de la frecuencia de radio.

Al llegar al inmueble, los policías se entrevistaron con una mujer identificada como Laura, quien denunció que momentos antes había sido agredida por su pareja sentimental.

Durante su declaración, la afectada aseguró que no era la primera ocasión en que sufría este tipo de agresiones, por lo que solicitó la intervención de los oficiales y manifestó su intención de presentar una denuncia formal contra el presunto responsable.

Ante el señalamiento directo, los uniformados procedieron a detener a Oscar “N”, de 29 años, a quien le informaron sus derechos antes de trasladarlo ante las autoridades correspondientes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de investigar los hechos y determinar su situación jurídica.