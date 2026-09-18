Lo retienen tras robo y agresión con un tubo en Santa Anita

Un joven de 24 años fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por presuntamente robar un gato hidráulico y agredir con un tubo metálico al propietario, en el fraccionamiento Santa Anita.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros patrullaban la zona cuando recibieron el reporte de una persona retenida en el cruce de las avenidas Nazario Ortiz Garza y Convención de 1914.

Al llegar, encontraron a dos hombres que mantenían sometido a un tercero. Uno de ellos, identificado como José, aseguró que el sujeto le había sustraído un gato hidráulico de botella, color rojo, además de atacarlo con un tubo metálico. El afectado manifestó que presentaría la denuncia correspondiente.

De acuerdo con el reporte policial, el señalado adoptó una actitud agresiva ante los uniformados. Durante una inspección, los agentes encontraron dentro de una mochila negra un gato hidráulico con las características descritas, mismo que José reconoció como suyo.

También fue asegurado un tubo cuadrangular color café, de aproximadamente 80 centímetros de largo, identificado por el afectado como el objeto empleado durante la agresión.

Luis “N”, de 24 años, fue detenido y posteriormente trasladado, junto con los objetos asegurados, a la Fiscalía General del Estado. Quedó a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.