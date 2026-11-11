Lo reportan por tocar puertas y sale con orden de aprehensión

Un hombre que se encontraba tocando las puertas de varios domicilios en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Se trata de Cristian “N”, de 29 años de edad, quien fue localizado sobre la avenida José de Jesús González García, casi en su cruce con la calle Rincón de Guadalupe.

La intervención ocurrió cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) realizaban recorridos de vigilancia por la zona y una mujer les hizo señas para solicitar ayuda.

La ciudadana les informó que un desconocido estaba tocando las puertas de distintas viviendas, situación que motivó a los uniformados a acercarse para investigar lo que ocurría.

Al entrevistarse con el individuo, los policías le solicitaron sus datos generales y los ingresaron al sistema de consulta. Fue entonces cuando descubrieron que contaba con un mandamiento judicial pendiente por delitos contra la salud.

Ante esta situación, Cristian fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.