Lo reconoció su víctima y acabó ante el MP por robo de celular

Un joven de 21 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que un adolescente de 17 años lo identificara como uno de los sujetos que presuntamente lo despojaron de su teléfono celular mediante un asalto en la colonia Progreso.

Los hechos fueron reportados cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal patrullaban la calle Parque México y fueron interceptados por Leonardo, de 17 años, quien les pidió ayuda tras haber sido víctima de un robo con violencia.

El afectado proporcionó las características de los presuntos responsables y señaló la dirección en la que habían escapado, por lo que los uniformados emprendieron su búsqueda.

Fue sobre la calle Juan Douglas donde los oficiales localizaron a Francisco “N”, de 21 años, frente a un domicilio. Al someterlo a una revisión preventiva, no encontraron objetos ilícitos, pero detectaron que llevaba un teléfono celular cuya propiedad no pudo acreditar.

El aparato fue reconocido por el adolescente como el que le habían robado momentos antes. Además, identificó a Francisco como uno de los presuntos participantes en el asalto.

Ante el señalamiento directo, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.