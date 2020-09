Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Partido Acción Nacional (PAN) se manifestó en contra de que Morena en el Senado genere nuevos impuestos y alzas a gravámenes.

Marko Cortés, dirigente nacional blanquiazul, consideró que lo que México necesita es una baja en las tasas de los Impuestos Sobre la renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA).

“El Presidente López Obrador y Morena se comprometieron a no incrementar los impuestos, y ya han puesto impuestos en las plataformas digitales. Hoy México lo que requiere es una disminución del Impuesto sobre la Renta, es una disminución del IVA”, dijo en videoconferencia.

Cortés comentó que ya había solicitado a los grupos parlamentarios que en el paquete económico apostaran por reducir el ISR para poder generar inversión, reinversión y empleos.

“Yo le he pedido a nuestras bancadas, que se disminuya el Impuesto al Valor Agregado, al IVA, para que podamos de forma acelerada reactivar la economía, que a la gente le alcance para más. Todo lo contrario a lo que hoy Morena y el Presidente pudieran buscar, que es incrementar los impuestos”, dijo.

“No puede haber un Gobierno rico y un pueblo pobre. No pueden seguirle exprimiendo a los mismos, no pueden seguir queriendo sostener un gasto, cuando la gente hoy no tiene los recursos suficientes ni siquiera para vivir. Acción Nacional hoy está por la disminución del ISR y del IVA para poder reactivar la economía”.

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado planteó en su agenda legislativa gravar herencias, aumentar de 1.2 a 5 pesos el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal.