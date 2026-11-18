En octubre de 2023, Leonardo Montañez nos dijo que con el nuevo organismo operador de agua las cosas iban a cambiar. Que tendríamos un mejor servicio y, sobre todo, agua de calidad.

Tres años después, los propios reportes de MIAA cuentan otra historia.

A través de una solicitud de transparencia a la que tuve acceso y que presenté este martes en rueda de prensa, sabemos que, entre 2024 y 2026, se registraron 233 reportes relacionados con la calidad del agua: 89 en 2024, 60 en 2025 y 84 al cierre de octubre de 2026.

En esas cifras hay algo muy grave: reportes con rostro y domicilio.

En la colonia Santa Imelda, por ejemplo, ha habido reportes de agua con residuos negros y mal olor. En un domicilio de Villa Montaña, el agua con tierra que salía de las tuberías terminó dañando varias llaves de la vivienda.

Y en el fraccionamiento España, una usuaria pasó meses recibiendo agua con tierra hasta que su lavadora se descompuso y empezó a utilizar agua purificada para los servicios básicos en su hogar.

Estos son solo algunos ejemplos de más de 230 reportes similares. Ahora, les pido que se pongan un momento en el lugar de esas familias.

Pagan su recibo, abren la llave esperando que salga agua y no saben qué les va a salir. Después tienen que gastar en reparar una lavadora, cambiar llaves o comprar agua porque la que llega a su casa simplemente no les da confianza.

Y si salen a las calles a protestar, tampoco parece haber mucha disposición para escucharles. Eso lo vimos la semana pasada, cuando la Policía Antimotines reprimió a vecinos e incluso a reporteros que hacían su trabajo.

Eso sí debería quitarle el sueño al presidente municipal.

Pero Leonardo Montañez parece no tener tiempo ni cabeza para otra cosa que no sea tapizar Aguascalientes con espectaculares para promover su imagen y mantener su disputa con Toño Martín del Campo por la candidatura del PAN a la gubernatura.

Mientras ellos pelean por lo que viene en 2027, hay familias preocupadas por algo que realmente importa: el agua.

Y por eso la petición que hacemos es muy sencilla:

Que MIAA contrate laboratorios especializados para analizar la calidad del agua en todas las colonias de la ciudad y presente los resultados completos, de frente a la ciudadanía, en un foro abierto donde cualquier persona pueda preguntar qué está pasando.

Que Regulación Sanitaria del ISSEA haga su trabajo: que realice verificaciones y muestreos propios y, si encuentra incumplimientos a la normatividad, sancione a MIAA como corresponde.

Y también exigimos que las autoridades dejen de utilizar la fuerza pública contra quienes salen a manifestarse para reclamar un derecho humano: el acceso al agua.

Las inconformidades de los vecinos deben atenderse con diálogo, emitiendo respuestas y dando soluciones, no con policías antimotines.

Tres años después, Leonardo Montañez le ha quedado a deber a la población capitalina. Aguascalientes necesita un presidente concentrado en resolver los problemas del municipio, no distraído por sus propias aspiraciones políticas.