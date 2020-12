Lorena Jiménez Agencia Reforma

Guadalajara, México.- A consecuencia de la pandemia del coronavirus, autoridades sanitarias tuvieron que tomar medidas drásticas para evitar más contagios, como la restricción de eventos masivos, por lo que el 2020 quedará también marcado por todos esos conciertos que simplemente no sucedieron.

Uno de los shows musicales más esperados del año era festival Corona Capital Guadalajara, que originalmente estaba agendado para el 12 y 13 de mayo, con las actuaciones de The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Foals, Two Door Cinema Club y Nick Murphy entre otros.

Y aunque el evento se movió para los días 12 y 13 de septiembre, evidentemente la emergencia sanitaria no permitió llevar a cabo el plan B.

El 20 de agosto, organizadores del masivo anunciaron mediante un comunicado que el festín se posponía para 2021, aunque no hay fechas definidas todavía.

Otra artista que no pudo venir por primera vez a la Ciudad fue la estadounidense Billie Eilish, cuya presentación estaba programada para el 27 de mayo como parte de su nueva gira.

La artista de 19 años e intérprete de “No Time to Die” anunció a mediados del mismo mes que su Where Do We Go? Tour se posponía por completo, y aún no revela detalles sobre las nuevas posibles fechas.

“Todas las fechas del tour en marcha serán pospuestas, pero los primeros shows fueron una bendición. Volveremos pronto. Cuídense y manténganse saludables”, informó la californiana en su cuenta de Instagram.

A Ricky Martin y por supuesto a todos sus fans, la pandemia también trastocó los planes de 2020.

El boricua estaba por iniciar la fase mexicana de los conciertos de Movimiento Tour cuando los espectáculos en vivo fueron cancelados. Y había anunciado una gira por Estados Unidos que lo reuniría con el español Enrique Iglesias.

En Guadalajara su show estaba agendado para el 18 de marzo, en la Arena VFG, unos días después del parón.

Camila Cabello y la banda Foster de People también cancelaron sus show, ambos proyectos se presentarían en el Auditorio Telmex el 25 de marzo y 26 de agosto, respectivamente.

Otros conciertos como el de la banda de folk metal Mago de Oz, Hombre G y la obra de teatro “Hoy no me puedo Levantar”, también estaban pactados para el 2020 en el Auditorio Telmex.

Afortunadamente, para los fans de estos espectáculos aún hay esperanza de poderlos disfrutar en 2021, si es que todo marcha mejor, pues ya se anunciaron las nuevas fechas: 8 de mayo, 20 de marzo y 21 de mayo, respectivamente.

De igual manera, los shows de Emmanuel y Mijares y OV7 se reagendaron para el 25 y 26 de marzo, consecuentemente, en el Telmex.

En el caso de los espectáculos que aún con están por definir nuevos días, todos los boletos que ya habían adquirido serán válidos.

Si tu boleto para cualquiera de los shows fue expedido por la boletera Ticketmaster y deseas tu reembolso, consulta más información en la siguiente página especial:

https://tmespeciales.ticketmaster.com.mx/avisos/coronavirus/cancelados.html

Ticketmaster también pone a disposición el siguiente números 333-818-3800.

El Auditorio Telmex estará anunciando horarios disponibles de sus taquillas a través de sus redes sociales.