Una vez más, el Poder Judicial de la Federación asesta un duro golpe contra las políticas inconstitucionales del presidente al declarar como inconstitucional la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), así como las reformas a la Ley Federal de Cinematografía.

Recordemos los hechos.

En octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 374 fideicomisos con el fin de redistribuir los recursos y “combatir la corrupción”, y dentro de éstos estaba el FIDECINE, una institución encargada de promover el cine mexicano y proporcionar ayuda en materias de producción, postproducción, distribución y exhibición.

Dentro de los proyectos que ayudaron a financiar se encuentran: El infierno (2010), Güeros (2014), Sueño en otro idioma (2017), Sin señas particulares (2020) o Huesera (2022), las cuales han sido reconocidas como algunas de las mejores películas del cine mexicano en los últimos años.

Ante la desaparición de este instituto, se creó el Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) con el fin de realizar esas funciones, sin embargo, se presentaron varios amparos que llevaron a que, en abril de 2023, la Suprema Corte otorgara una suspensión y ordenó que se presentara un nuevo proyecto.

Posteriormente, en agosto de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que se haya eliminado FIDECINE, así como el decreto por el cual se reformaba la Ley Federal de Cinematografía.

Finalmente, en marzo de 2024, como consecuencia de un amparo indirecto, la Suprema Corte ratificó su previa resolución.

Los argumentos presentados por el Poder Legislativo para la desaparición de este Fideicomiso fueron los siguientes:

· Se necesitaba quitar recursos para combatir el COVID-19.

· Había malas prácticas administrativas y desvío de recursos.

A lo que el Supremo Tribunal resolvió que, en primer lugar, los mexicanos tienen derecho a la participación cultural y libre manifestación de ideas; y dichos derechos eran promovidos por el FIDECINE, por lo cual, si se buscaba quitarle recursos para salvaguardar otros derechos humanos (en este caso el derecho a la salud), se tenía que hacer de manera justificada y, además, establecer un plan para reponer el derecho perdido.

Sin embargo, esto no sucedió, pues, de acuerdo con la Corte, el FOCINE no tenía los mismos apoyos, garantías ni capacidad que el FIDECINE, por lo cual su desaparición implica una disminución permanente e injustificada al ejercicio de los derechos humanos.

Así mismo, los diputados en ningún momento lograron demostrar la existencia de mal manejo de recursos por parte del FIDECINE.

Ahora, dicen que en México, el país se rehace cada seis años porque llega un nuevo grupo al poder y deshacen todo lo que se había logrado anteriormente, tanto lo bueno como lo malo. Sin embargo, esta resolución de la Corte nos demuestra que la gente en el poder no puede quitar y poner simplemente porque no les gusta algo o porque les resulta inconveniente.

En este caso, el FIDECINE es una institución que le permite a muchos cineastas tener acceso a los recursos monetarios y técnicos necesarios para lanzar sus proyectos y enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país, sin tener que depender directamente de las empresas privadas.

Por lo cual, si bien es posible cambiarlo o incluso desaparecer, esto no puede ser por mero capricho, sino que debe haber una causa justificada y razonable que garantice el continuo disfrute de los derechos humanos que se están perjudicando en la misma medida o aún mayor.

Seguramente, como ya es costumbre de la administración actual, habrá de culpar a la corrupción o a la mafia del poder, porque no los dejan hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Para ellos, los derechos humanos y las leyes son más sugerencias que mandatos obligatorios que se deben respetar.

¿Ustedes que opinan? Pueden mandarme sus opiniones a mi correo electrónico: rubenmoreno0034@gmail.com <mailto:rubenmoreno0034@gmail.com>