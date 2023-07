Staff Agencia Reforma

Meta Platforms, la empresa de Mark Zuckerberg que está detrás de los gigantes de las redes sociales Facebook e Instagram, lanzó Threads, una aplicación diseñada como rival directo de Twitter, de Elon Musk.

Entérate cuáles son los elementos más destacados de esta nueva plataforma de microblogging.

¿Dónde está disponible?

Threads, bautizada como «la asesina de Twitter», está disponible en más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Japón y Reino Unido, pero por ahora no se lanzará en la Unión Europea (UE), ya que Meta está estudiando cómo se regulará el intercambio de datos entre la nueva plataforma e Instagram.

En mayo, Meta fue multada con mil 200 millones de euros (mil 300 millones de dólares) por el principal regulador de privacidad de la UE por su gestión de la información de los usuarios, y se le ordenó que deje de transferir los datos de éstos a Estados Unidos.

Threads fue la aplicación gratuita más popular para Apple en países como Estados Unidos y el Reino Unido a sólo un día de su lanzamiento.

«El combate ha comenzado y Zuckerberg ha asestado un duro golpe. En muchos sentidos, es exactamente lo que cabría esperar de Meta: una ejecución estelar y una interfaz de usuario fácil de navegar».

Jasmine Enberg, analista principal de Insider Intelligence.

Conexión con Instagram

Aunque Threads es una app independiente, los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales de Instagram, lo que la convierte en una incorporación sencilla para los más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales de esta última.

La nueva aplicación agregó en sus primeras 18 horas a más de 30 millones de usuarios, incluyendo a celebridades como Shakira, Jennifer López, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Pharrell Williams y Hugh Jackman; el chef Gordon Ramsay; deportistas como Stephen Curry; y un gran número de marcas corporativas, como Netflix, Spotify, Amazon, Airbnb y Coca-Cola.

Twitter contaba con 229 millones de usuarios activos mensuales en mayo de 2022, antes de la compra por Musk.

«El lanzamiento de Threads por parte de Meta llega en el momento perfecto para darle una oportunidad de desbancar a Twitter. Threads arrancará con buen pie, ya que se basa en la plataforma Instagram, con su enorme base de usuarios».

Niklas Myhr, profesor de marketing de la Universidad de Chapman.

Principales características

En Threads, los usuarios de Instagram pueden acceder a una «aplicación de conversaciones basadas en texto». Se asemeja a Twitter en su formato, dinámica e incluso nombre: los hilos («threads», en inglés), en la red del pajarito azul son una serie de tuits conectados de una cuenta.

La nueva aplicación se parece mucho a Twitter, ya que permite a los usuarios publicar texto y contenido multimedia, así como dar «me gusta», compartir o reenviar contenidos. A diferencia de Twitter, Threads no impone límites a la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden leer, esté verificado o no.

Las publicaciones en Threads pueden tener hasta 500 caracteres e incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración.

«La euforia en torno al nuevo servicio y la explosión inicial probablemente se decantarán. Pero parece que esta nueva alternativa vino para quedarse y será un digno rival, dados los problemas que aquejan a Twitter».

Paolo Pescatore, analista de tecnología en PP Foresight.

Sin publicidad por ahora

Actualmente no hay anuncios en la aplicación Threads, y Zuckerberg dijo que la empresa sólo pensaría en la monetización una vez que hubiera un camino claro hacia los mil millones de usuarios.

Las relaciones publicitarias existentes de Instagram y Facebook deberían de ayudar a los ingresos de Threads, estimó Pinar Yildirim, profesor asociado de marketing en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

El director general (CEO) de Instagram, Adam Mosseri, publicó en Threads que es posible que más adelante se agreguen etiquetas y anuncios.

«Aunque es probable que Meta se centre primero en aumentar el número de usuarios antes de incorporar la publicidad a Threads, habrá grandes marcas que invertirán gustosamente una buena cantidad de dinero en publicidad en la plataforma».

Matt Navarra, consultor de redes que ha trabajado con Meta, Google y Pinterest.

Sus limitaciones

De inicio sólo hay un feed algorítmico principal, que incluye publicaciones de las personas que sigues y de las que son populares en el servicio. Threads también carece de una versión nativa de escritorio de la que dependen algunos usuarios, en especial organizaciones empresariales.

Threads no tiene hashtags ni funciones de búsqueda por palabras clave, lo que significa que los usuarios no pueden seguir acontecimientos en tiempo real como en Twitter.

Hasta ahora, en Threads no se pueden editar las publicaciones después de su publicación y no hay algún indicador de que se esté acercando al límite de caracteres. Algo que la nueva app tampoco ha copiado de Twitter es la posibilidad de enviar mensajes directos a otros usuarios, por lo que se tiene que volver a Instagram para ello.

«Una posible desventaja de Threads es que la cultura de Twitter, orientada a las noticias, es distinta de la de Instagram, una plataforma más visual. Me cuesta imaginar que los usuarios fieles a Twitter deserten y se pasen inmediatamente a Threads».

Jasmine Enberg, analista principal de Insider Intelligence.

¿Está Twitter en peligro?

Threads ha sido calificada como el «Twitter killer» de Meta, una compañía que tiene una larga historia de introducir nuevas funciones basadas en el éxito de firmas competidoras.

En 2016 añadió a Instagram una función llamada «Historias», o publicaciones de los usuarios que desaparecen tras un tiempo determinado, en respuesta a la creciente popularidad de Snapchat. Más recientemente, la nueva función de videos cortos de la empresa, «Reels», ha tratado de desafiar el auge de TikTok.

La CEO de Twitter, Linda Yaccarino, contratada por Musk en mayo para reforzar la confianza de los anunciantes, afirmó en un tuit el jueves que la voz de todos importa en la aplicación. «A menudo nos imitan, pero la comunidad de Twitter nunca podrá ser duplicada», expresó.