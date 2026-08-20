La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró la vinculación a proceso en contra de Bryan Adrián “N”, por su probable intervención en los hechos señalados por la ley como delitos de violencia familiar y violación agravada en perjuicio de su pareja sentimental. Como medida cautelar, el juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación elaborada por la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de Género, los hechos se registraron en un domicilio del fraccionamiento El Cedazo, en la capital del estado, donde presuntamente el imputado ejercía de manera reiterada agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Según los testimonios recopilados en las indagatorias, la relación sentimental inició en 2022. Durante este tiempo, la afectada fue víctima de constantes agresiones verbales y físicas vinculadas a problemas de adicción y alcoholismo atribuidos al procesado, lo que derivó en un daño psicológico continuo.

Entre los sucesos documentados se encuentra una agresión ocurrida el pasado mes de mayo, cuando el imputado agredió físicamente a la víctima y la sometió tras recibir una negativa a sus pretensiones.

El hecho que derivó en la detención ocurrió el pasado 16 de agosto. Tras una discusión verbal en el inmueble, el presunto agresor comenzó a golpear a la víctima en presencia de sus hijos. Ante la situación, la víctima pidió a su hija mayor comunicarse con el Servicio de Emergencias.

Al intentar defender a su madre, la menor también fue agredida por el sujeto; sin embargo, la situación permitió a la víctima intentar salir de la vivienda para buscar auxilio. Pese a que el individuo intentó retenerla, familiares de la afectada arribaron al lugar, lograron contener al sujeto y lo entregaron a las autoridades policiales que acudieron al llamado de emergencia.

El detenido fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, culminando el procedimiento en la audiencia inicial donde el órgano jurisdiccional consideró suficientes los elementos de prueba presentados para dictar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.